VGM burs başvuruları başladı! VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) Yükseköğrenim Bursu başladı. Önlisans ve lisans öğrencilerine sağlanan burs hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. VGM burs başvurusu 21 Kasım itibarıyla başladı. Başvurular internet ortamından alınıyor. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!
VGM burs başvurusu, VGM internet adresi üzerinden yapılacak. VGM burs başvurusunun detaylarına ulaşmak için VGM'nin, 'https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari' adresine erişim sağlayın.
Burs başvurusu yaparken, verilen bilgilerin doğruluğunun oldukça önemli olduğu, doğruluğu tespit edilemeyen başvuruların iptal olacağı belirtildi.
21 Kasım'da başlayan VGM burs başvurusu 30 Kasım'da sona erecek.