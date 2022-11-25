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VGM burs başvuruları başladı! VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

25.11.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvuruları, KYK burs başvurularının alınmasının ardından başladı. Bilindiği üzere VGM bursu her yıl binlerce öğrenciye eğitim hayatında destek olmak amacıyla sağlanıyor. Öğrenciler, VGM burs başvuruları hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

VGM burs başvuruları başladı! VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) Yükseköğrenim Bursu başladı. Önlisans ve lisans öğrencilerine sağlanan burs hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. VGM burs başvurusu 21 Kasım itibarıyla başladı. Başvurular internet ortamından alınıyor. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

VGM burs başvuruları başladı! VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvurusu, VGM internet adresi üzerinden yapılacak. VGM burs başvurusunun detaylarına ulaşmak için VGM'nin, 'https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari' adresine erişim sağlayın.

VGM burs başvuruları başladı! VGM burs başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

Burs başvurusu yaparken, verilen bilgilerin doğruluğunun oldukça önemli olduğu, doğruluğu tespit edilemeyen başvuruların iptal olacağı belirtildi.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

21 Kasım'da başlayan VGM burs başvurusu 30 Kasım'da sona erecek.

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