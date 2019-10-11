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Viagra etkisi yapan yiyecekler nelerdir? İşte cinsel sağlığı iyileştiren 7 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Cinsel performansı artırmak için ilaç kullanmadan önce doğanın bizlere sunduğu şifalı, afrodizyak etkili gıdalardan destek almayı deneyebilirsiniz. Eski çağlardan beri insanların dikkatini çeken afrodizyak etkili gıdaları tekrar ele alacağız. Erkekler üzerinde tükettikçe viagra etkisi yaratan yiyecekleri paylaşıyoruz, buyursunlar.

İlk olarak afrodizyak nedir sorusuyla içeriğimize adım atalım. Afrodizyak veya aşk ilacı, tüketildiğinde libidoyu arttıran bir maddedir. Afrodizyaklar, doğurganlık sorunlarını veya ereksiyon bozukluğu gibi ikincil cinsel işlev bozukluklarını ele alan maddelerden farklıdır. Bu adlandırma Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit'ten gelir.

Cinsel performansı iyileştirmek için kimyasal destek almadan etkisi olan önce doğal bitkilere, yiyecek veya içeceklere yönelebilirsiniz. Cinsel performansı iyileştiren maddeler arasında iyiot, B ve C vitamini yerini alır. Bu 7 yiyecek ise cinsel bozukluğun doğal ilacı olabilir.


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