Viagra etkisi yapan yiyecekler nelerdir? İşte cinsel sağlığı iyileştiren 7 yiyecek

İlk olarak afrodizyak nedir sorusuyla içeriğimize adım atalım. Afrodizyak veya aşk ilacı, tüketildiğinde libidoyu arttıran bir maddedir. Afrodizyaklar, doğurganlık sorunlarını veya ereksiyon bozukluğu gibi ikincil cinsel işlev bozukluklarını ele alan maddelerden farklıdır. Bu adlandırma Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit'ten gelir.

Cinsel performansı iyileştirmek için kimyasal destek almadan etkisi olan önce doğal bitkilere, yiyecek veya içeceklere yönelebilirsiniz. Cinsel performansı iyileştiren maddeler arasında iyiot, B ve C vitamini yerini alır. Bu 7 yiyecek ise cinsel bozukluğun doğal ilacı olabilir.



