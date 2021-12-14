Victor Becali'den Morutan sözleri! "Neden yedek kalıyor bilmiyorum"

Steau Bükreş Başkanı ve menajer Victor Becali Galatasaraylı Olimpiu Morutan'nın neden yedek kaldığı hakkında yorum yaptı.

Fatih Terim'in Morutan'a güvendiğini ifade eden Becali, "Morutan son zamanlarda yedek kalıyor. Fatih Terim'in onu neden oynatmadığını bilmiyorum. Tek bildiğim, Fatih Terim'in onu çok sevdiği ve güvendiği. Bunlar teknik konular." şeklinde konuştu.

Cicaldau'nun Morutan'dan daha çabuk adapte olduğunu dile getiren menajer, "Bir ülkeden diğerine taşındığınızda sizin için zor olur. Morutan için Türkçe zaten zor, İngilizcesi de düşük seviyede. Cicaldau daha çabuk adapte oldu. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor, sebeplerden biri bu olabilir." dedi.

Galatasaray taraftarının Morutan'ın oynamamasına şaşırdığını söyleyen Victor Becali, "Galatasaray taraftarları, Morutan'ın şans bulamamasına şaşırıyor. Taraftarların onu sahada görmek istediğini biliyorum ancak kimse, Fatih Terim'den sahaya birisini sürmesini isteyemez. Terim, karakteri olan büyük bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.



