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  4. Victor Lapena 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Victor Lapena 1 yıl daha Fenerbahçe'de

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Victor Lapena 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nin en başarılı koçu seçilen Victor Lapena 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara koç!" ifadeleri kullanıldı.

Victor Lapena, son olarak FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.

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