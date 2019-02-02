Victor Moses Fenerbahçe'de ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin İngiliz ekibi Chelsea’den kiraladığı futbolcu Victor Moses ilk golünü Göztepe karşısında attı. Müsabakanın 73. dakikasında orta sahada kaptığı topu Jailson’a veren Moses içeriye kat etti. Jailson’un tekrar içeri çevirdiği topta bekletmeden vuruş yapan Moses meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Moses attığı bu golle Fenerbahçe kariyerindeki kaleyi bulan ilk şutunda golle tanışmış oldu.
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