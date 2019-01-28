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Victor Moses: Fenerbahçe'nin gücünü hissettim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanılan ve Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yeni transfer Victor Moses, basına açıklamalarda bulundu.

Victor Moses: Fenerbahçe'nin gücünü hissettim

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer ettiği Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası taraftarımıza övgü dolu sözler sarf etti.

Moses, konuşmasının başında Fenerbahçe taraftarından ve atmosferden çok etkilendiğini belirten Nijeryalı yıldız, "Atmosfer muhteşemdi. İnanamadım, inanılmazdı. Fenerbahçe taraftarlarından bahsetmişlerdi ama bu akşam kendi gözlerimle görmek inanılmazdı. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum bana güven verdiler." dedi.

Konuşmasının sonunda ise oldukça mutlu olduğunu ifade eden Moses, "Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri kendimi farklı hissediyorum. Fenerbahçe'nin gücünü hissettim. Burada futbol anlamında harika işler yapmak istiyorum" dedi.

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Fenerbahçe victor moses

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