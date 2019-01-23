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F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.01.2019 20:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarının günlerdir beklediği transferde sona gelindi... A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses ile anlaştı ve Moses'ın, gece 01:20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, alınan kötü sonuçlardan dolayı transferde taarruzu arttırdı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Victor Moses'la ilgilenen diğer iki kulübü de devreden çıkartarak transferde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Victor Moses'ın, gece 01.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı Lacivertlilerin 6 aylığına kiraladığı Victor Moses, sonrasında kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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Fenerbahçe victor moses

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