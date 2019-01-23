F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, alınan kötü sonuçlardan dolayı transferde taarruzu arttırdı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Victor Moses'la ilgilenen diğer iki kulübü de devreden çıkartarak transferde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Victor Moses'ın, gece 01.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.
Sarı Lacivertlilerin 6 aylığına kiraladığı Victor Moses, sonrasında kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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