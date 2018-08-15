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Victor Moses Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

İngiltere ekibi Chelsea'nin 27 yaşındaki futbolcusu Victor Moses, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Victor Moses Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla milli takıma veda ettiğini duyuran Moses, "Kariyerimin en güzel anlarından bazılarını Nijerya formasıyla yaşadım. Bu anıları bir ömür boyu hatırlayacağım. Artık tamamen kulüp kariyerim ve aileme odaklanabilmek için milli takımı bırakmanın doğru zamanı olduğunu hissediyorum. Bu sayede genç oyunculara da kendilerini gösterebilmek için fırsat yaratmış olacağım." ifadelerini kullandı.

Kanat oyuncusu Moses, 37 maça çıkıp 12 gol attığı Nijerya Milli Takımı ile iki Dünya Kupası'nda forma giydi ve 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

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victor moses nijerya milli takımı

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