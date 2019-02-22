Victor Moses ve Sadık Çiftpınar Zenit yenilgisini değerlendirdi

Beşiktaş derbisini hatırlatan Nijeryalı oyuncu, "Bu akşam yaptığımzı hataları bir daha yapmamamız gerekiyor. Takım halinde bir araya gelip, bu hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Beşiktaş ile önemli bir maç oynayacağız, tamamen o karşılaşmaya odaklanmamız gerekiyor. O maçı kazanmak tek düşüncemiz olacak. Rakibimiz kendi evinde oynuyor, zor olacak ama birlikte çalışırsak, yapabileceklerimizi birlikte yaparsak, neden olmasın?" dedi.

Maçı değerlendiren Moses, "Futbol bu, başka bir açıklama bulamıyorum. İlk karşılaşmada çok iyi bir performans sergilemiştik, buraya elimizden gelenin en iyisini yapma düşüncesiyle geldik. Yaptığımız bazı hatalar sonucun böyle olmasına neden oldu. Başımızı öne eğmektense, takım halinde odaklanmamız gerekiyor. Buradan böyle ayrılmamız acı verici. İvme bize dönmüş durumdaydı ama yaptığımız hataların bedelini acı ödedik, başka bir şey diyemiyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını yorumlaması istenen Moses, "Doğrusunu söylemek gerekirse, takım bir oyuncudan önemlidir. Benim istediğim futbol oynamak. Ligde olabildiğinde yukarı çıkmasını ve bitirebileceğimiz en iyi pozisyonda olmasını istiyorum takımın. Bu karşılaşmayı unutmalı ve Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp o maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

SADIK ÇİFTPINAR: BİR ANLIK DALGINLIĞIN CEZASI

Kendi hatalarının kurbanları olduklarını söyleyen Sadık, "Maçın başında kötü bir gol yemek zordu ama sonra oyuna hükmeden bizdik. Mehmet ağabeyin güzel golüyle 2-1'i de yakaladık. 2. yarı bizim istediğimiz gibiydi, gol gelene kadar kontrol bizdeydi. Hep basit hatalardan pozsiyon verdik, onlardan biri de gol oldu. Çok üzgünüz, gerçekten iyi mücadele verdik. Aslında hak ettik. Deplasmanda böyle bir taraftar desteğine karşı oynamak da kolay değil. Bir anlık dalgınlığın cezasını çekiyorsunuz" dedi.

Beşiktaş derbisi için de görüşleri sorulan Sadık Çiftpınar, "Arkamızda çok büyük bir destek var, çok büyük bir camiayız. Bu maç derbi için bahane değil. İnşallah iyi oynayarak o maçı almak istiyoruz" cevabını verdi.

