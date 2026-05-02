SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

İşte Galatasaray'ın Şampiyonluk senaryoları! Okan Buruk tarihe geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray şampiyonluk için Samsun'da sahaya çıkıyor! Kazanırsa 26. zaferini ilan edecek olan Aslan'da Okan Buruk, 5. şampiyonluğuyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de düğüm bugün Samsun'da çözülüyor. Lider Galatasaray, Karadeniz deplasmanında tarihi bir sınav verirken, sadece şampiyonluk kupasını değil, kırılacak rekorları da hedefliyor.

GALATASARAY İÇİN ZAFER GÜNÜ MÜ? SAMSUN'DA TARİHİ RANDEVU!

Süper Lig'de gözler Samsun'a çevrildi. Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk ise şampiyonluk halinde Türk futbol tarihinin efsanelerini geride bırakacak.

İŞTE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI!

Sarı-kırmızılı ekibin bu akşam matematiksel olarak şampiyonluğa ulaşması için önünde üç farklı yol bulunuyor:

Galibiyet Halinde: Galatasaray, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın Şampiyonluğunu ilan edecek.

Beraberlik Halinde: Cimbom Samsun’dan 1 puanla dönerse, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Mağlubiyet Halinde: Aslan sahadan yenik ayrılsa dahi; hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor’un mağlubiyet alması durumunda şampiyonluk kutlamalarına başlayacak.

ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYONLUK KAPIDA

Galatasaray, Samsun'dan mutlu ayrılması durumunda ligdeki başarısını sürdürerek üst üste 4. kez "Süper Lig Şampiyonu" unvanını alacak. Kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan sarı-kırmızılılar, bu başarıyla kendi rekorlarını egale etme yolunda dev bir adım atmış olacak.

OKAN BURUK "EFSANELER" BASAMAĞINA GÖZÜNÜ DİKTİ

Teknik direktör Okan Buruk için bu şampiyonluk, sadece bir kupa değil, aynı zamanda bir tarih yazımı anlamına geliyor. Başakşehir ile kazandığı ilk kupanın ardından Galatasaray'da üç yıl üst üste zirveye çıkan Buruk, bu akşam 5. şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayarak Galatasaray efsanesi olan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. 4 şampiyonluğu bulunan efsane teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı ise bu istatstikte Okan Buruk ile aynı noktada. Okan Buruk bugün kazanıp şampiyon olursa listenin zirvesindeki Fatih Terim'in ardından, Türk futbol tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktörü olarak koltuğa tek başına oturacak.

26. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Şampiyonluk halinde toplam kupa sayısını 26'ya çıkaracak olan Galatasaray, Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı unvanını perçinleyecek. Tüm camia, Samsun deplasmanından gelecek son düdüğe kilitlenmiş durumda.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Samsunspor Samsunspor
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk Samsunspor Şampiyonluk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.