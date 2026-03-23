Victor Osimhen ameliyata alındı! Galatasaray resmen duyurdu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in kolundaki kırık sebebiyle ameliyata alındığı açıklandı.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI!

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır."

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, o anları bu şekilde anlatmıştı...

"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı."

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Galatasaray'ın golcüsü oyuncusu Osimhen'in ameliyata alınmasının ardından sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı merak ediliyordu. HT Spor'un haberine göre yıldız ismim 5-6 hafta kadar yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

OSIMHEN'SİZ ASLAN KAYIPLARDA!

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 26 müsabakanın 7'sinde Osimhen’den mahrum kaldı. Yıldız golcünün yokluğunda Süper Lig’de 5 galibiyet almayı başaran Cim-Bom, özellikle Avrupa arenasında ve kritik kupalarda Nijeryalı forvetin eksikliğini iliklerine kadar hissetti. Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik ağır mağlubiyet ve Union Saint-Gilloise önündeki tek gollü kayıp, Osimhen’in fiziksel gücünün Galatasaray’ın direnci için ne kadar hayati olduğunu istatistiklerle tescillemiş oldu.

Genel toplama bakıldığında ise durum çok daha çarpıcı bir hal alıyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bu sezon toplamda 15 resmi maçta formadan uzak kalan Osimhen’in yokluğunda Galatasaray; 10 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, tam 4 kez mağlubiyet acısı yaşadı. Özellikle Süper Kupa’daki iki kritik mücadelede de sahadaki yerini alamayan golcü oyuncunun eksikliği, Galatasaray'ın kupa koleksiyonuna ekleyebileceği zaferlerin önündeki en büyük engel olarak kayıtlara geçti. Bu