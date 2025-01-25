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Victor Osimhen attı, Galatasaray kazandı! Zirvede fark 9'a çıktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.01.2025 21:01
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Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Hatay deplasmanında 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in ilk yarıda penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. İşte detaylar...

Victor Osimhen attı, Galatasaray kazandı! Zirvede fark 9'a çıktı!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Geçen hafta Hatay'da 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı - kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup etti.

TEK GOL PENALTIDAN GELDİ

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Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada Cimbom, galibiyet golünü 22. dakikada Victor Osimhen'in ayağından buldu.

VICTOR OSIMHEN İKİ KEZ VAR'A TAKILDI

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İlk yarıda Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İkinci devrede ise Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde Nijeryalı golcü, topu bir kez daha ağlara gönderdi. Ancak bu gol de VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

FERNANDO MUSLERA REKOR KIRDI

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  1. Süper Lig maçına çıkan Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinin en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcusu oldu.

AHMED KUTUCU İLK KEZ

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Galatasaray'ın Eyüpspor'dan yeni transferi Ahmed Kutucu, ayağının tozuyla sarı - kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Konyaspor galatasaray Victor Osimhen
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