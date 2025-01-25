Victor Osimhen attı, Galatasaray kazandı! Zirvede fark 9'a çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Geçen hafta Hatay'da 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı - kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup etti.

TEK GOL PENALTIDAN GELDİ

Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada Cimbom, galibiyet golünü 22. dakikada Victor Osimhen'in ayağından buldu.

VICTOR OSIMHEN İKİ KEZ VAR'A TAKILDI

İlk yarıda Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İkinci devrede ise Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde Nijeryalı golcü, topu bir kez daha ağlara gönderdi. Ancak bu gol de VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

FERNANDO MUSLERA REKOR KIRDI

Süper Lig maçına çıkan Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinin en çok Süper Lig maçına çıkan futbolcusu oldu.

AHMED KUTUCU İLK KEZ

Galatasaray'ın Eyüpspor'dan yeni transferi Ahmed Kutucu, ayağının tozuyla sarı - kırmızılı formayı sırtına geçirdi.