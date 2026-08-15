Victor Osimhen ayrılıyor mu? Transfer sorusuna sürpriz cevap!

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın genel durumu, Şampiyonlar Ligi hedefi ve geleceğine dair çıkan transfer iddiaları hakkında konuşan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı camiaya net mesajlar verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ, UYANMAMIZ LAZIM"

Alınan sonuçtan dolayı takım olarak üzgün olduklarını ve bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNE YANIT! "O ZAMAN GÖRÜR VE DÜŞÜNÜRÜZ..."

Avrupa basınında ve transfer dönemlerinde adının sıkça farklı kulüplerle anılmasına ilişkin gelen soruyu da yanıtlayan yıldız futbolcu, söylentilere kulak tıkadığını belirterek, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ MOMENTUM KAZANMALIYIZ"

Zorlu geçecek sezonda sarı-kırmızılı forma için savaşmaya devam edeceğinin altını çizen Victor Osimhen, taraftarın desteğine ve Şampiyonlar Ligi hedefine şu sözlerle dikkat çekti:

"Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor."