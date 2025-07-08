Victor Osimhen'den Galatasaray'a telefon! Napoli'nin planını açıkladı: "Beni hemen alın yoksa..."

Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için her yolu deneyen Galatasaray oyuncu ile anlaşmaya varmış, Nijeryalı golcü, son olarak Al Hilal'in 4 sene için 160 milyon Euro'luk teklifini reddederek Galatasaray'ı seçmişti.

NAPOLI'NİN PLANINI AÇIKLADI

Nijeryalı golcü, önceki gün Galatasaraylı yöneticileri arayarak, “Galatasaray’da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli’den alın. Beni Al Hilal'e satmak istiyorlar. 15 Temmuz’dan sonra 100 milyon euroya satma planları var” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Napoli’ye yapılan teklifin ardından durum değerlendirmesi yaptı. Daha önce 50 milyon Euro öneren sarı-kırmızılılar, teklifini 60 milyon Euro’ya yükseltti.

3 TAKSİT FORMÜLÜ

Galatasaray’ın 60 ve 65 milyon Euro’luk teklifleri Napoli’yi ikna edemeyince, sarı-kırmızılılar 75 milyon Euro üzerinden pazarlıklara başladı. Bu bedelin 3 yıllık taksitlerle ödeneceği belirtildi. Nijeryalı yıldıza yıllık 16 milyon Euro maaş verilecek, ayrıca 10 milyon Euro’luk sponsor desteği sağlanacak.

41 MAÇTA 37 GOL

Galatasaray’da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.