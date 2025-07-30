Victor Osimhen'den gece yarısı art arda paylaşımlar! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı, sosyal medya karıştı

Galatasaray, Türk futbol tarihine damga vuracak Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşırken transferde son aşamaya geldi. Sarı-Kırmızılılar Napoli ile yapılan uzun pazarlıklar sonucunda anlaşma sağlanırken taraftarlar Nijeryalı yıldızı beklemeye koyuldu.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 1 yıl içinde iki eşit taksitle ödeyecek. Ayrıca Osimhen, 2 yıl boyunca Serie A'ya geri dönemeyecek.

TARAFTARIN UYKULARINI KAÇIRDI

Galatasaray taraftarlarını sevindiren flaş bir gelişme gece yarısı yaşandı. Osimhen, sosyal medya hesabından önce Galatasaray logosu ve aslan görseli, ardından uçağa bindiği anları paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.

İSTANBUL’A GELİYOR

Bugün İstanbul’a inecek olan Victor Osimhen, perşembe günü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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