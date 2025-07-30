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Victor Osimhen'den gece yarısı art arda paylaşımlar! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı, sosyal medya karıştı

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu İtalya ekibi Napoli ile anlaşma sağladığı ve kadrosuna kattığı Victor Osimhen'den gece yarısı art arda paylaşımlar geldi. Sarı-Kırmızılılar için İstanbul'a gelmek üzere uçağa bindiği anlardan görüntüler paylaşan yıldız isim taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Victor Osimhen'den gece yarısı art arda paylaşımlar! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı, sosyal medya karıştı
Berker İşleyen

Galatasaray, Türk futbol tarihine damga vuracak Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşırken transferde son aşamaya geldi. Sarı-Kırmızılılar Napoli ile yapılan uzun pazarlıklar sonucunda anlaşma sağlanırken taraftarlar Nijeryalı yıldızı beklemeye koyuldu.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Victor Osimhen den gece yarısı art arda paylaşımlar! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı, sosyal medya karıştı 1

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 1 yıl içinde iki eşit taksitle ödeyecek. Ayrıca Osimhen, 2 yıl boyunca Serie A'ya geri dönemeyecek.

TARAFTARIN UYKULARINI KAÇIRDI

Victor Osimhen den gece yarısı art arda paylaşımlar! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı, sosyal medya karıştı 2

Galatasaray taraftarlarını sevindiren flaş bir gelişme gece yarısı yaşandı. Osimhen, sosyal medya hesabından önce Galatasaray logosu ve aslan görseli, ardından uçağa bindiği anları paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.

İSTANBUL’A GELİYOR

Victor Osimhen den gece yarısı art arda paylaşımlar! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı, sosyal medya karıştı 3

Bugün İstanbul’a inecek olan Victor Osimhen, perşembe günü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

Victor Osimhen den gece yarısı art arda paylaşımlar! Galatasaray taraftarının uykularını kaçırdı, sosyal medya karıştı 4

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