Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Galatasaray'da tek gündem Victor Osimhen... Gece yarısı 02.00 sularında yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandıran Nijeryalı golcü, Galatasaray'a transfer olmak için adeta gün sayıyor.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

NAPOLI'NİN ONAYI BEKLENİYOR

Galatasaray ile her konuda anlaşan Osimhen, Napoli'nin onayını bekliyor. İtalyan kulübüyle de 75 milyon Euro bonserviste anlaşan sarı-kırmızılılar, teminat mektubunu halletmesi durumunda resmi imzayı attıracak.