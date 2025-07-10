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Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

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Emre Şen

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Victor Osimhen'den gece yarısı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Napoli'nin istediği teminat mektubunu ayarlamaya çalışan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in paylaşımıyla heyecanlandı.

Galatasaray'da tek gündem Victor Osimhen... Gece yarısı 02.00 sularında yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandıran Nijeryalı golcü, Galatasaray'a transfer olmak için adeta gün sayıyor.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Victor Osimhen den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı 1

Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

NAPOLI'NİN ONAYI BEKLENİYOR

Victor Osimhen den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı 2

Galatasaray ile her konuda anlaşan Osimhen, Napoli'nin onayını bekliyor. İtalyan kulübüyle de 75 milyon Euro bonserviste anlaşan sarı-kırmızılılar, teminat mektubunu halletmesi durumunda resmi imzayı attıracak.

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galatasaray Osimhen
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