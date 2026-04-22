Victor Osimhen'den maç sonunda hakeme büyük tepki!

Galatasaray'da 35 günlük sakatlık arasının ardından sahalara dönen Osimhen, Gençlerbirliği maçının ardından hakemle tartıştı.

Victor Osimhen'den maç sonunda hakeme büyük tepki!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak kupadan elenen Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara geri döndü.

VICTOR OSİMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen oyuna sonradan dahil oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart’ta İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sağ kolu kırılan Osimhen ameliyat olurken, bir süre sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte ligdeki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamayan 27 yaşındaki futbolcu, kupadaki Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu.

MAÇ SONUNDA HAKEME TEPKİ!

Gençlerbirliği maçının son düdüğüyle birlikte sürpriz bir harekete imza atan Osimhen, mücadelenin hakemi Oğuzhan Aksu'ya tepki gösterdi. Osimhen'in tepkisini sert bulan Oğuzhan Aksu, Nijeryalı golcüye sarı kart gösterdi. Takım arkadaşlarının sakinleştirmesi sonrası soyunma odasına giden Osimhen'in öfkeli hali kameralara yansıdı.

