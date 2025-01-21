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Victor Osimhen'den takım arkadaşları hakkında çarpıcı itiraf! "Hayal kırıklığı!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 21:08
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı. Sarı - kırmzıılılar mücadelede iki kez 2 farklı üstünlükle öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Victor Osimhen'den takım arkadaşları hakkında çarpıcı itiraf! "Hayal kırıklığı!"

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev’i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Cimbom, Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip 45’inci dakikada farkı 1’e indirsede ikinci yarının başında Victor Osimhen, penaltıdan farkı tekrar 2'ye çıkardı. Daha sonra 68 ve 81’inci dakikalarda Yarmolenko’nun gollerine engel olamayan Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

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Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, "Hayal kırıklığı. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Onlar da iyi mücadele ettiler. İki maç üst üste beraberlik oldu. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız." şeklinde konuştu.

"BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ ANLAMALIYIZ"

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Takım arkadaşları ile daha iyi uyum sağlamaları gerektiğini vurgulayan Nijeryalı golcü, "Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Attığımız 3 golden daha fazlasını atabilirdik." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 3
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray Victor Osimhen
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