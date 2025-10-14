SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Victor Osimhen, Dünya Kupası'na damga vurdu! Nijerya'yı tek başına taşıdı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nda Nijerya, Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı maçta Benin’i 4-0 mağlup etti ve en iyi ikinciler arasına ismini yazdırarak play-off oynama hakkı kazandı.

Victor Osimhen, Dünya Kupası'na damga vurdu! Nijerya'yı tek başına taşıdı
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nda 2.’lik yarışı verdiği Benin ile karşılaştı. Nijerya’da müsabakaya 11’de başlayan Galatasaray’ın forveti Victor Osimhen, 3, 37 ve 51. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekip 90’da Onyeka ile bir gol daha bulurken sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

OSIMHEN DAMGA VURDU

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 3, 37, ve 51. dakikalarda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ve 90. dakikada Frank Onyeka kaydetti.

Beşiktaş’lı Wilfred Ndidi de mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

NİJERYA, PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI

Nijerya bu sonuçla puanını 17’ye yükseltirken +7 averajla Afrika elemelerinde en iyi ikinciler arasında yer aldı. Nijerya, 2026 Dünya Kupası’na gidebilmek için play-off oynayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oluyor! Anlaşma an meselesiOle Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oluyor! Anlaşma an meselesi
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı yarışı kızıştı! Yaşanan gelişmenin ardından Engin Baltacı doğal favori konumunda...Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı yarışı kızıştı! Yaşanan gelişmenin ardından Engin Baltacı doğal favori konumunda...
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.