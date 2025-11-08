SPOR

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bırakan Victor Osimhen Avrupa'yı sallıyor. Gol krallığı yarışında tüm dünya golcüleri arasında zirveye oturan Victor Osimhen dev takımların radarına girdi. Sarı-kırmızılıların sezon başında bonservisiyle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü için dünya devleri gemileri şimdiden yaktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri ...

Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray efsanesi olma yolunda hızla ilerleyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında hat-trick yaparak yine göz doldurmayı başarmıştı. Devler Ligi'ndeki gol krallığında zirveye yerleşen Victor Osimhen tüm takımların dikkatini çekmeyi başardı. | Galatasaray haberleri ...

Mynet Anket Victor Osimhen, 150 milyon Euro'ya satılmalı mı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, çok iyi para, gönderilmeli.
Hayır, Osimhen'in yeri asla dolmaz, satılmamalı.
Bu anket 23 saat 28 dakika sonra sonlanacaktır.
AVRUPA KULÜPLERİ BİN PİŞMAN

Galatasaray’ın 75 milyon Euro’luk süperstarı Victor Osimhen, 3 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atarak izleyenleri kendine hayran bıraktı. Birçok Avrupa devi, Osimhen yerine daha pahalı isimler alıp, daha düşük verim elde ettikleri için pişman durumdalar...

DÜNYA DEVLERİ TEMASA GEÇECEK

Birçok Avrupa medyasında yer alan habere göre dünya devleri Osimhen için sıraya girmiş durumda... Nijeryalı golcü için başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere PSG, Manchester United ve Chelsea gibi dünya devleri de devrede. Suudi Arabistan kulüpleri de bu kez Osimhen'e yıllık 50 milyon Euro'yu vermeyi kabul etmiş durumda.

150 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray'ın Victor Osimhen ile ayrılmayı asla düşünmediği ve minimum 150 milyon Euro bonservis beklediği öğrenildi. Osimhen'i almak isteyen takımların bu rakamı ödemeye hazır olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı iddia edildi.

