Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Galatasaray efsanesi olma yolunda hızla ilerleyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında hat-trick yaparak yine göz doldurmayı başarmıştı. Devler Ligi'ndeki gol krallığında zirveye yerleşen Victor Osimhen tüm takımların dikkatini çekmeyi başardı. | Galatasaray haberleri ...

AVRUPA KULÜPLERİ BİN PİŞMAN

Galatasaray’ın 75 milyon Euro’luk süperstarı Victor Osimhen, 3 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atarak izleyenleri kendine hayran bıraktı. Birçok Avrupa devi, Osimhen yerine daha pahalı isimler alıp, daha düşük verim elde ettikleri için pişman durumdalar...

DÜNYA DEVLERİ TEMASA GEÇECEK

Birçok Avrupa medyasında yer alan habere göre dünya devleri Osimhen için sıraya girmiş durumda... Nijeryalı golcü için başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere PSG, Manchester United ve Chelsea gibi dünya devleri de devrede. Suudi Arabistan kulüpleri de bu kez Osimhen'e yıllık 50 milyon Euro'yu vermeyi kabul etmiş durumda.

150 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray'ın Victor Osimhen ile ayrılmayı asla düşünmediği ve minimum 150 milyon Euro bonservis beklediği öğrenildi. Osimhen'i almak isteyen takımların bu rakamı ödemeye hazır olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı iddia edildi.