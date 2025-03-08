Victor Osimhen'e dev talip! Gelişmeyi böyle duyurdu... Galatasaray'ı üzen haber

Galatasaray’ın önemli golcüsü Victor Osimhen’in önümüzdeki sezon İtalyan ekibi Juventus’a katılacağı öne sürüldü. Eski milli oyuncu Roberto Pruzzo, Osimhen'nin transferi hakkında net ifadelerde bulundu.

JUVENTUS’A TRANSFERİNİ DESTEKLEYEN AÇIKLAMALAR

Eski İtalya Milli Takım oyuncusu Roberto Pruzzo, Osimhen’in transferine dair dikkat çekici yorumlar yaptı. Radio Radio programında açıklama yapan Pruzzo, “Juventus’un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa’da söyledi” sözleriyle transfer söylentilerini güçlendirdi.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Osimhen’i transfer etmek isteyen takımlar için önemli bir detay olarak 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu sezon forma giydiği 28 maçta 22 gol ve 5 asistle büyük bir başarı elde eden Osimhen’in güncel piyasa değeri de 75 milyon euro olarak biliniyor.