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Victor Osimhen'e dev talip! Gelişmeyi böyle duyurdu... Galatasaray'ı üzen haber

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 20:55
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana adı Avrupa'nın en dev takımları ile anılan Victor Osimhen için ilginç bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu için Juventus'un devrede olduğu öğrenildi.

Victor Osimhen'e dev talip! Gelişmeyi böyle duyurdu... Galatasaray'ı üzen haber
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın önemli golcüsü Victor Osimhen’in önümüzdeki sezon İtalyan ekibi Juventus’a katılacağı öne sürüldü. Eski milli oyuncu Roberto Pruzzo, Osimhen'nin transferi hakkında net ifadelerde bulundu.

JUVENTUS’A TRANSFERİNİ DESTEKLEYEN AÇIKLAMALAR

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Eski İtalya Milli Takım oyuncusu Roberto Pruzzo, Osimhen’in transferine dair dikkat çekici yorumlar yaptı. Radio Radio programında açıklama yapan Pruzzo, “Juventus’un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa’da söyledi” sözleriyle transfer söylentilerini güçlendirdi.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

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Osimhen’i transfer etmek isteyen takımlar için önemli bir detay olarak 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu sezon forma giydiği 28 maçta 22 gol ve 5 asistle büyük bir başarı elde eden Osimhen’in güncel piyasa değeri de 75 milyon euro olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Victor Osimhen
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