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Victor Osimhen Fenerbahçe derbisi için net konuştu! "Çekinmiyoruz"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.02.2025 07:55
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Galatasaray'ın dün oynanan zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında mağlup ettiği maçın ardından, sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi için göndermeli ifadeler kullandı.

Victor Osimhen Fenerbahçe derbisi için net konuştu! "Çekinmiyoruz"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 63 yaptı ve derbi öncesi 6 puanlık farkı korudu.Maçın ardından Galatasaray teknik ekip ve oyuncular stadyumdan ayrılırken Victor Osimhen basın görevlilerinin sorularını yanıtladı.

"ONLARDAN ÇEKİNMİYORUZ"

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Derbi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kazanarak böyle devam etmeliyiz. Bizim için Fenerbahçe derbisi normal bir maç olacak. Onlardan çekinmiyoruz. Hazırız. Fenerbahçe de iyi bir takım." dedi.

KADIKÖY DE ASİST YAPMIŞTI

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Nijeryalı dünya yıldızı, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Kadıköy deki karşılaşmada Meertens'e göğüsüyle topu önüne indirerek asist yapmıştı. Osimhen, bu kez Sarı-Laciverli ekibe karşı gol katkısı vermek istiyor. Şimdiden gözünü derbiye dikti.

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Derbi fenerbahçe galatasaray Osimhen
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