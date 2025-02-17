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Victor Osimhen Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a hayat verdi! Sarı-Kırmızılılar kritik mücadelede Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2025 21:59
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Süper Lig'in 24. haftasında perde Rizespor-Galatasaray mücadelesi ile kapandı. Derbi öncesi Sarı-Kırmızılılar için kritik öneme sahip mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerden Frankowski ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkarken asist yapmayı başardı. Lemina da karşılaşmanın ikinci bölümünde oyuna dahil oldu. İşte detaylar...

Victor Osimhen Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a hayat verdi! Sarı-Kırmızılılar kritik mücadelede Rizespor'u 2-1 mağlup etti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda hafta içinde deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.

DİREKTEN DÖNDÜ

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Karşılaşmanın 39. dakikasında defanstan çıkarken kaybedilen topta Ali Sowe'un ceza sahasından vurduğu plase sağ direğe çarpıp oyun alanına döndü!

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda Osimhen sahneye çıktı. 47. dakikada Arkaya açılan topta sağ kanattan yapılan ortada Tarık boşa çıktı, Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti!

RİZESPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ

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Golden yalnızca 7 dakika sonra ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Akintola'nın sağ son çizgiden çıkarttığı topta Ali Sowe'un vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi.

OSIMHEN BİR KEZ DAHA!

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Sarı-KKırmızılılar'ın tek golünün sahibi Osimhen bir kez daha sahneye çıktı. Golcü isim, 86. dakikada Lemina'nın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla hem kendisinin hem takımını ikinci golünü attı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

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Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.

FRANKOWSKI İLK KEZ 11'DE

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Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

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MS
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

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Süper Lig son dakika galatasaray rizespor
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