Victor Osimhen için Al Hilal'den resmi açıklama geldi!

Victor Osimhen'e en yüksek teklifi yapan kulüp olarak bilinen Al Hilal, Nijeryalı golcüyle alakalı son gelişmeleri paylaştı.

"BURADA BANKNOT BASMIYORUZ"

Al-Hilal'de CEO Esteve Calzada transfer planlamasıyla ilgili konuştu. Calzada, "Çok hırslıyız ama oyuncunun kendisinden de istek görmemiz lazım ve transferin iki taraflı olması gerekiyor. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu, evet Suudi Arabistan'dayız ama burada banknot basmıyoruz." dedi.

"BURAYA GELMEYE ÇOK İSTEKLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Calzada ayrıca, "CEO olarak görevim kulübü etkin bir şekilde yönetmek. Böylece önemli oyunculara ve büyük bütçelere sahip olabiliriz. Bu yüzden bazen görüşmelerden çekiliyoruz çünkü oyuncuların sadece para için değil, buraya gelmeye çok istekli olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.