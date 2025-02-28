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Victor Osimhen için çılgın teklif! Transferde çok ısrarcılar... İşte o teklif

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.02.2025 17:46
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Sezon başında bütün Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve kısa zamanda takıma hızlı şekilde adapte olup taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'ne teklif var. İtalyan medyası Osimhen için Manchester United'ın tekrardan bir teklif yaptığını öne sürdü.

Victor Osimhen için çılgın teklif! Transferde çok ısrarcılar... İşte o teklif
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a geldiğinden beri İngilizlerin hatta genellikle Manchester United'ın radarında olan Nijeryalı Dünya starı Victor Osimhen için kırmızı şeytanlar ısrarını sürdürüyor. United'ın Napoli'ye yeni bir teklif vereceği öğrenildi.

40 MİLYON VE 1 OYUNCU

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Calciomercato'da yer alan habere göre, Manchester United, Nijeryalı golcü için yeni bir teklif yapacak. İngiliz devi Manchester United, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro ve bir futbolcu teklif etmeyi düşünüyor. Ayrıca bu bonservis bedelinin yanında United'ın birde oyuncu takası teklif edeceği öğrenildi. Bu oyuncunun ise Rasmus Hojlund olduğu belirtildi. Sezon başında da Osimhen'i isteyen İngiliz temsilcisi, takasta Joshua Zirkzee'yi kullanmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

HOJLUND BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

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Manchester ekibinin Atalanta'dan 74 milyon euroya kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Hojlund, beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 34 maçta sadece 7 kez fileleri havalandıran Hojlund ile gelecek sezon yolların ayrılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Victor Osimhen
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