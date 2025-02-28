Victor Osimhen için çılgın teklif! Transferde çok ısrarcılar... İşte o teklif

Galatasaray'a geldiğinden beri İngilizlerin hatta genellikle Manchester United'ın radarında olan Nijeryalı Dünya starı Victor Osimhen için kırmızı şeytanlar ısrarını sürdürüyor. United'ın Napoli'ye yeni bir teklif vereceği öğrenildi.

40 MİLYON VE 1 OYUNCU

Calciomercato'da yer alan habere göre, Manchester United, Nijeryalı golcü için yeni bir teklif yapacak. İngiliz devi Manchester United, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro ve bir futbolcu teklif etmeyi düşünüyor. Ayrıca bu bonservis bedelinin yanında United'ın birde oyuncu takası teklif edeceği öğrenildi. Bu oyuncunun ise Rasmus Hojlund olduğu belirtildi. Sezon başında da Osimhen'i isteyen İngiliz temsilcisi, takasta Joshua Zirkzee'yi kullanmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

HOJLUND BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Manchester ekibinin Atalanta'dan 74 milyon euroya kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Hojlund, beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 34 maçta sadece 7 kez fileleri havalandıran Hojlund ile gelecek sezon yolların ayrılması bekleniyor.