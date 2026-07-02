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Victor Osimhen için dev zirve! Fransızlar duyurdu: "Dün Madrid'deydi"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için transfer iddiaları yeniden alevlendi. Fransız basını, Nijeryalı futbolcunun menajerinin Madrid'de Atletico Madrid yetkilileriyle görüştüğünü öne sürdü.

Victor Osimhen için dev zirve! Fransızlar duyurdu: "Dün Madrid'deydi"
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Fransız gazeteci Sofiane'nin aktardığı bilgiye göre Nijeryalı yıldızın menajeri, Madrid'de Atletico Madrid ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.

"DÜN MADRİD'DEYDİ" İDDİASI

Victor Osimhen için dev zirve! Fransızlar duyurdu: "Dün Madrid deydi" 1

Fransız gazeteci Sofiane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Victor Osimhen'in menajeri dün Madrid'deydi. Atletico Madrid ile görüşmelere devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişme, İspanyol ekibinin yıldız golcü için girişimlerini hızlandırdığı şeklinde yorumlandı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Victor Osimhen için dev zirve! Fransızlar duyurdu: "Dün Madrid deydi" 2

Son dönemde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Osimhen'in, özellikle Atletico Madrid'in transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Galatasaray cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'IN TAVRI NET

Victor Osimhen için dev zirve! Fransızlar duyurdu: "Dün Madrid deydi" 3

Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmaya niyeti bulunmuyor. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, astronomik seviyede bir teklif gelmediği sürece Osimhen'i kadroda tutmayı planlıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Nijeryalı golcünün takımın en önemli parçalarından biri olduğu vurgulanıyor.

ANLAŞMADA SATIŞTAN NAPOLİ'YE PAY VAR!

Victor Osimhen için dev zirve! Fransızlar duyurdu: "Dün Madrid deydi" 4

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yapılan anlaşmada dikkat çeken bir madde de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldızın gelecekteki satışından elde edeceği kârın yüzde 10'unu Napoli'ye ödeyeceği öğrenildi. Bu nedenle Galatasaray yönetimi, Osimhen için gelecek olası teklifleri değerlendirirken yalnızca bonservis bedelini değil, İtalyan ekibine aktarılacak payı da göz önünde bulunduracak.

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Atlético Madrid son dakika galatasaray transfer haberleri Victor Osimhen
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