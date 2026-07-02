Victor Osimhen için dev zirve! Fransızlar duyurdu: "Dün Madrid'deydi"

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Fransız gazeteci Sofiane'nin aktardığı bilgiye göre Nijeryalı yıldızın menajeri, Madrid'de Atletico Madrid ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.

"DÜN MADRİD'DEYDİ" İDDİASI

Fransız gazeteci Sofiane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Victor Osimhen'in menajeri dün Madrid'deydi. Atletico Madrid ile görüşmelere devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişme, İspanyol ekibinin yıldız golcü için girişimlerini hızlandırdığı şeklinde yorumlandı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Son dönemde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Osimhen'in, özellikle Atletico Madrid'in transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Galatasaray cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'IN TAVRI NET

Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmaya niyeti bulunmuyor. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, astronomik seviyede bir teklif gelmediği sürece Osimhen'i kadroda tutmayı planlıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Nijeryalı golcünün takımın en önemli parçalarından biri olduğu vurgulanıyor.

ANLAŞMADA SATIŞTAN NAPOLİ'YE PAY VAR!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yapılan anlaşmada dikkat çeken bir madde de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldızın gelecekteki satışından elde edeceği kârın yüzde 10'unu Napoli'ye ödeyeceği öğrenildi. Bu nedenle Galatasaray yönetimi, Osimhen için gelecek olası teklifleri değerlendirirken yalnızca bonservis bedelini değil, İtalyan ekibine aktarılacak payı da göz önünde bulunduracak.