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Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2025 16:16
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için yaz transfer döneminde PSG ve Chelsea'nin kapışacağı iddia edildi. Galatasaray'a imza atmadan önce de Chelsea ile anlaşmak üzere olan Victor Osimhen'in transferinin son anda yatmasına neden olay detay da ortaya çıktı.

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiraladığı Osimhen'in Chelsea'ye neden transfer olamadığı hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. İngiliz gazeteci Simon Phillips'in haberine göre; Nijeryalı golcünün Chelsea'ye neden transfer olmadığı açıklandı.

"ANLAŞMA YAKINDI ANCAK DAHA SONRA CHELSEA GERÇEKTEN DE İŞİ MAHVETTİ"

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Simon Phillips, "Chelsea geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de işi mahvetti." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

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İngiliz basınında yer alan haberde, Osimhen'in yeni sezonda Galatasaray'a transfer olma ihtimali oldukça düşük. Nijeryalı golcünün yüksek ihtimalle Chelsea ya da PSG ikilisinden birine imza atacağı konuşuluyor.

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