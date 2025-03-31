Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiraladığı Osimhen'in Chelsea'ye neden transfer olamadığı hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. İngiliz gazeteci Simon Phillips'in haberine göre; Nijeryalı golcünün Chelsea'ye neden transfer olmadığı açıklandı.

"ANLAŞMA YAKINDI ANCAK DAHA SONRA CHELSEA GERÇEKTEN DE İŞİ MAHVETTİ"

Simon Phillips, "Chelsea geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de işi mahvetti." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

İngiliz basınında yer alan haberde, Osimhen'in yeni sezonda Galatasaray'a transfer olma ihtimali oldukça düşük. Nijeryalı golcünün yüksek ihtimalle Chelsea ya da PSG ikilisinden birine imza atacağı konuşuluyor.