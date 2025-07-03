Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Bir süredir sarı-kırmızılı yöneticileri transferi için bekleten Osimhen'in Liverpool ile görüştüğü ortaya çıktı.

İLK TERCİHİ PREMIER LİG

Premier Lig takımlarından gelecek teklifleri öncelik olarak belirleyen Osimhen'in, Liverpool tarafından yapılan 15 milyon Euro'luk maaş teklifine çok sıcak baktığı ve Liverpool yetkilileriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ZAMAN TALEP ETMİŞTİ

Henüz hiçbir takımla anlaşmadığını Galatasaraylı yetkililere söyleyen Osimhen, bu ayın ortasına kadar sarı-kırmızılılardan zaman talep etmişti. Bir yandan Liverpool ile görüştüğü ortaya çıkan Osimhen, Galatasaraylı taraftarları bir hayli üzdü.

İNGİLİZLER DUYURDU: ANLAŞMA AN MESELESİ

İngiliz basınında ortaya atılan haberde; Liverpool'un Osimhen ile anlaşma aşamasında olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılabileceği ifade edildi.