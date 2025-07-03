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Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Victor Osimhen hakkında İngiltere basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig takımlarını öncelik olarak belirleyen Nijeryalı golcüye Liverpool'un teklif yaptığı ve görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi.

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Bir süredir sarı-kırmızılı yöneticileri transferi için bekleten Osimhen'in Liverpool ile görüştüğü ortaya çıktı.

İLK TERCİHİ PREMIER LİG

Victor Osimhen in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber... 1

Premier Lig takımlarından gelecek teklifleri öncelik olarak belirleyen Osimhen'in, Liverpool tarafından yapılan 15 milyon Euro'luk maaş teklifine çok sıcak baktığı ve Liverpool yetkilileriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ZAMAN TALEP ETMİŞTİ

Victor Osimhen in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber... 2

Henüz hiçbir takımla anlaşmadığını Galatasaraylı yetkililere söyleyen Osimhen, bu ayın ortasına kadar sarı-kırmızılılardan zaman talep etmişti. Bir yandan Liverpool ile görüştüğü ortaya çıkan Osimhen, Galatasaraylı taraftarları bir hayli üzdü.

İNGİLİZLER DUYURDU: ANLAŞMA AN MESELESİ

Victor Osimhen in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber... 3

İngiliz basınında ortaya atılan haberde; Liverpool'un Osimhen ile anlaşma aşamasında olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılabileceği ifade edildi.

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