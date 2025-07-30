Victor Osimhen, İstanbul'a ayak basmadan konuştu! Aklında merak ettiği tek bir soru var...

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere bu akşam 21.30'da İstanbul'a gelecek. Coşkulu bir karşılama yapmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, yüzlerce otobüsle Atatürk Havalimanı'na gidecek.

UÇAĞA BİNMEDEN İLK SÖZLER!

Osimhen'in yakın çevresine yaptığı konuşmada ortaya çıkan ilk sözleri Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Havalimanında coşkulu bir kitlenin kendini karşılayacağını bekleyen Osimhen, "Acaba beni karşılamaya kaç bin kişi gelecek?" ifadelerini kullandı. Osimhen'in bu sözleri sonrası Galatasaray taraftarları iyice iştahlandı.

DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon Euro'su peşin, geri kalan 35 milyon Euro'su ise 2 yıl içinde taksit halinde ödenecek. Bunların yanında 5 milyon Euro da bonus maddesi bulunuyor.

GALATASARAY'DAN NE KADAR KAZANACAK?

Osimhen'in Galatasaray'dan 21 milyon Euro maaş kazanacağı öğrenildi. Bu maaşın 5 milyon Euro'luk kısmının sponsor desteğiyle olacağı da ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.