Victor Osimhen İstanbulspor'u satın alacak mı? Başkan Sarıalioğlu açıkladı

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’in İstanbulspor’u satın alacağına dair ortaya atılan sansasyonel iddialara son nokta koyuldu! Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanladı. İşte detaylar...

Victor Osimhen İstanbulspor'u satın alacak mı? Başkan Sarıalioğlu açıkladı
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son günlerin en fantastik iddiası, muhatabından gelen sert yalanlamayla rafa kalktı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in İstanbulspor'u satın alacağına dair yayılan spekülasyonlara, sarı-siyahlı kulübün patronu son noktayı koydu.

İSTANBULSPOR’DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI: "BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ!"

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen’in Türkiye’den kulüp satın alacağı iddiası futbol kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Çılgın iddia da adı geçen İstanbulspor’dan jet hızıyla yalanlama geldi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, HT Spor’a yaptığı açıklamada o iddiaları kesin bir dille reddetti.

Sarıalioğlu, Nijeryalı golcüyle kulüp satışı üzerinden herhangi bir temasın kurulmadığını belirterek,"Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten." ifadelerini kullandı. Bu net çıkışla birlikte, sarı-siyahlı ekibin mülkiyet yapısında bir değişiklik olmayacağı tescillenmiş oldu.

OSIMHEN İDDİASI GÜNDEMİ SARSMIŞTI...

Dün gece geç saatlerde sosyal medyada yer alan iddialara göre; Victor Osimhen'in Türkiye'ye olan sevgisinin bir yatırıma dönüşeceği ve İstanbulspor’un hisselerini satın almak için görüşmelere başladığı öne sürülmüştü. Nijeryalı yıldızın saha dışındaki ticari hamleleri merakla takip edilirken, bu "satın alma" hikayesi kısa sürede spor gündeminin bir numaralı maddesi haline gelmişti.

OSIMHEN’İN TEK ODAĞI SAHA İÇİ

Galatasaray formasıyla gollerine devam eden ve taraftarın sevgilisi olan Osimhen cephesinden de bu iddialara dair bir doğrulama gelmezken, yıldız oyuncunun şu an için tek önceliğinin sarı-kırmızılı forma ile kazanılacak kupalar olduğu vurgulandı. İstanbulspor cephesinden gelen bu "kapıları kapatan" açıklama, futbol tarihindeki en ilginç iddialardan birini de tarihin tozlu raflarına kaldırdı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
