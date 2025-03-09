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  4. Victor Osimhen, "Momentumumuzu sürdürmeye çalışacağız” Nijeryalı golcü Morata hakkında da konuştu!

Victor Osimhen, "Momentumumuzu sürdürmeye çalışacağız” Nijeryalı golcü Morata hakkında da konuştu!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.03.2025 23:19
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Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’de aldığımız Alanyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Nijeryalı golcü Alanyaspor galibiyetinin önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Victor Osimhen, "Momentumumuzu sürdürmeye çalışacağız” Nijeryalı golcü Morata hakkında da konuştu!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MOMENTUMU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

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Karşılaşmayı değerlendiren Nijeryalı forvet, "Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"MORATA İLE OYNAMAK İNANILMAZDI"

Morata'ya dair görüşlerini aktaran Victor Osimhen, "Morata ile oynamak inanılmazdı. Deneyimli bir oyuncu o. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz" şeklinde konuştu.

"KARAKTER"

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Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından maçtan sonra Victor Osimhen hakkında paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp Nijeryalı golcünün fotoğrafını ekleyerek, "Karakter" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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