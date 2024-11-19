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Victor Osimhen nasıl alındı? Okan Buruk canlı yayında tek tek anlattı! ''Normalde adamı döverler ama...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.11.2024 22:20
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buruk, canlı yayında ''Osimhen nasıl alındı'' sorusunu yanıtlarken, Mauro Icardi'nin Nijeryalı golcünün gelişiyle rolünün değiştiğini dile getirdi.

Victor Osimhen nasıl alındı? Okan Buruk canlı yayında tek tek anlattı! ''Normalde adamı döverler ama...''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor ekranlarında gündemle alakalı açıklamalarda bulunurken gelen soruları da cevapladı.

ICARDI BAĞLANTI OYUNCUSU OLDU

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"Icardi bağlantı oyuncusu burada oldu. İtalya'da falan yok. Eskiden hep ceza sahası içi oyuncusuydu. Buradaki gelip top alma işi yoktu."

OCAK AYINDA AYRILACAK MI?

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"Osimhen'in ocakta gidişini hiç düşünmüyoruz. Öyle bir şey yok. Kendisi de kalacağını söyledi. Barış'a da önemli teklifler geldi ama bırakmayı hiç düşünmedik. Barış kaldı. Barış Alper'i sezon sonuna kadar bırakmayı düşünmüyoruz. Avrupa'da hedefimiz var bir kere. Format değişti, Şampiyonlar Ligi'nden yeni takım gelmeyecek. Bu 36 takım devam edecek. Kim ne olacak biliyoruz. Sadece biz değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözüne kestirmesi lazım. 3 takımın da finale kadar gidebilme olasılığı var, bu kadrolar, bu takımlar ve bu taraftarla. 3 takım olarak kovalamamız lazım."

OSIMHEN NASIL ALINDI?

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"Gardi bana söylediğinde 'Yok artık!' dedim. Görüştüğüm birisi olduğu için direkt aradı. Bütün yaz Osimhen transfer haberleri vardı. Liste dışı olduğunu biliyordum, görüntülü konuşma yaptık. Galatasaray'ı Mertens sayesinde çok iyi biliyordu. İş başkanımıza gitti, durumu anlattık. Normalde bir santrfor daha alalım desek adamı döverler. Başkanımıza en doğru şekilde izah ettik. Kiralama parası ödemiyorsunuz, kalan maaşını ödüyorsunuz. Camiaya pozitif anlamda etki etti. Düzgün karakter ve burayı sahiplendi. İlk etapta Icardi olduğu için sistem nasıl kurgularız diye düşündüm."

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Okan Buruk Mauro Icardi galatasaray Victor Osimhen
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