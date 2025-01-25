SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu

Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.01.2025 19:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Konyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında kendi alırdığı penaltının sonucunda takımını 1-0 öne geçiren Victor Osimhen'in gol sevinci gündem oldu. İşte detaylar...

Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Lider Galatasaray Avrupa dönüşü, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u sahasında ağırladı. Rams Park’ta oynanan maçın ilk yarısı devam ederken sarı - kırmızılılar penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

ÖNCE VAR'A TAKILDI

Screenshot_6

Mertens'in pasında savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi ancak, gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

VICTOR OSIMHEN YERDE KALDI

Screenshot_4

Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Victor Osimhen, Konyasporlu Adil Demirbağ ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı.

VAR MÜDAHALE ETTİ

Screenshot_5

Bu pozisyonun ardından Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'i monitörün başına çağırdı. Pozisyonu izleyen Meler, Adil'in Osimhen'in ayağına müdahalesini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

12. GOLÜNÜ KAYDETTİ

532949_GALATASARAY---KONYASPOR-MACI-FOTO-MURAT

Beyaz noktada topun başına geçen Victor Osimhen, kalecinin soluna yaptığı sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve bu sezon Süper Lig'de 12. golünü kaydetti.

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

GiJw7zoXoAA8x-O

Topu filelere göndermesinin ardından taraftara koşan Nijeryalı golcü, önce formayı öptü daha sonra kameralara ağlama işareti yaptı. Dünyaca ünlü santraforun söz konusu bu sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 73'
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu

Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu

Bülent Arınç: 'Sorumlu Turizm Bakanlığı"

Bülent Arınç: 'Sorumlu Turizm Bakanlığı"

Muharrem İnce için tören hazırlığı! Ankara bu iddiayı konuşuyor

Muharrem İnce için tören hazırlığı! Ankara bu iddiayı konuşuyor

'Bitti' demişti... Taraftardan özel plan!

'Bitti' demişti... Taraftardan özel plan!

Sezon başında gelmişti... Mourinho biletini kesti! 'Fenerbahçe'de mutsuz'

Sezon başında gelmişti... Mourinho biletini kesti! 'Fenerbahçe'de mutsuz'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.