Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi! Gol sevinci olay oldu

Lider Galatasaray Avrupa dönüşü, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u sahasında ağırladı. Rams Park’ta oynanan maçın ilk yarısı devam ederken sarı - kırmızılılar penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

ÖNCE VAR'A TAKILDI

Mertens'in pasında savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi ancak, gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

VICTOR OSIMHEN YERDE KALDI

Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Victor Osimhen, Konyasporlu Adil Demirbağ ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı.

VAR MÜDAHALE ETTİ

Bu pozisyonun ardından Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'i monitörün başına çağırdı. Pozisyonu izleyen Meler, Adil'in Osimhen'in ayağına müdahalesini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

12. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beyaz noktada topun başına geçen Victor Osimhen, kalecinin soluna yaptığı sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve bu sezon Süper Lig'de 12. golünü kaydetti.

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Topu filelere göndermesinin ardından taraftara koşan Nijeryalı golcü, önce formayı öptü daha sonra kameralara ağlama işareti yaptı. Dünyaca ünlü santraforun söz konusu bu sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.