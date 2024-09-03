Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! İstanbul'a geldi, taraftarla buluştu... İşte ilk sözleri: Sabırsızlanıyorum!

Victor Osimhen resmen Galatasaray'da... Napoli'de kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki yıldız forvet 1 yıllığına kiralandı. Dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen ve piyasa değeri 100 milyon dolar olan Osimhen, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ederken, dünya basınında geniş yankı uyandıran imzayı da attı.

Satın alma opsiyonu bulunmayan Osimhen'in sezon sonuna kara 9-10 milyonluk maaşını Galatasaray'ın ödeyeceği bildirildi.

OSIMHEN İÇİN KAP BİLDİRİMİ

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız futbolcu İstanbul’a getirdi. Osimhen, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile birlikte İtalya’dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi.

OSIMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA: "DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARLARI BURADA"

Nijeryalı futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı futbolcu, atmosferin harika olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" dedi.

"MERTENS İLE GELMEDEN ÖNCE KONUŞTUM"

Napoli’den eski takım arkadaşı Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılması üzerine ise 25 yaşındaki futbolcu, "Müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisi ile gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

Osimhen daha sonra kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

Nijeryalı yıldız 100 milyon euroluk değeri ile dünyanın en değerli 4. santraforu bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, transferi tamamlamayı başardığında Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

NAPOLI'DE OSIMHEN

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Osimhen, 2022-23 sezonunda Serie A şampiyonu olarak tarih yazan Napoli kadrosunun önde gelen yıldızlarından biriydi.