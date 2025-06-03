"Victor Osimhen resmen gitti!" Sözleşmesini bile açıkladılar! Dikkat çeken 'Arda Güler' detayı...

Galatasaray'ın büyük uğraşlarla kadrosunda tutmaya çalıştığı ve kalması için tüm imkanları seferber ettiği Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre, Al Hilal Kulübü, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

"OSIMHEN RESMEN GİTTİ"

Al-Riyadh gazetesinin haberine göre, taraflar tüm detaylarda uzlaşırken, gazete haberi okuyucularına 'Osimhen resmen Al-Riyad'da' şeklinde aktardı.

Transferin mali detayları hakkında kulüplerden resmi bir açıklama gelmese de, Osimhen'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 30 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

İLK MAÇ ARDA GÜLER'E KARŞI

Osimhen'in Al Hilal'deki ilk maçına milli yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid karşısında çıkacağı da belirtildi.

SÜPER LİGİ GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla göz doldurmuştu. Tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Nijeryalı golcü, 37 gol atıp 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı. Nijeryalı golcü ayrıca Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamladı.