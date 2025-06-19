Victor Osimhen ülke basınına konuştu! Galatasaray'ı unutamıyor... ''Galatasaray'da attığım golleri izliyorum''

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray ile şampiyon olan Victor Osimhen hayatı ve gelecek transferi hakkında ülkesinde açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…
Victor Osimhen, "Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan'dan?" sözlerine "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray'daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor." ifadeleriyle karşılık verdi.
Yıldız golcü ayrıca hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…
Osimhen: "Nijerya'daki, hatta belki de Afrika'daki en büyük çöp alanlarından birinde yaşıyorduk.
Osimhen: "Sessiz zamanlarımda çok kez ağladığım oldu… Tanrı'yla konuştuğum, ona "neden?" diye sorduğum zamanlar. Çünkü mahalledeki bazı çocukların nasıl yaşadığını görüyordum. O zamanlar onlar mahallenin "Dangote"si gibiydi, yani en zengin, en şanslı olanları…
Ama benim durumum gerçekten çok kötüydü. Çoğu zaman mahalledeki neredeyse herkes için su taşımam gerekiyordu. Evimin önünde bir bina vardı, böyle karşılıklı dizilmiş evlerin olduğu bir sokak, bilirsin. Oradaki insanlara su taşırdım, 18 naira karşılığında. Çoğu zaman lağım temizlerdim..."
Ben şu an tatilime odaklandım. Dinleniyorum. Zamanın keyfini çıkarıyorum. Galatasaray'da önceki sezonda gollerime ait klipleri, eksilerimi ve artılarımı izliyorum Gelişim için önemli."
Geçen sezon İtalya Serie A kulübü Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Osimhen geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken, 37 gol atıp, 8 asist yaptı ve 45 gole direkt katkı sağladı.
Ayrıca Suudi Arabistan basını AlarabiyaFm'de yer alan habere göre Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi kulüp yönetimine, "Osimhen'i istiyorum" dedi. Bu ifadenin ardından Al Hilal'in Osimhen için yeni hamleler yapması bekleniyor. Daha önce yaptığı 40 milyon euroluk teklifi revize etmesi beklenen Arabistan ekibi, teknik direktörünün oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine baskısını daha da arttıracağı öğrenildi.
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