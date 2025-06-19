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Victor Osimhen ülke basınına konuştu! Galatasaray'ı unutamıyor... ''Galatasaray'da attığım golleri izliyorum''

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, ülkesinde bir röportaj verdi. Daddy Freeze YouTube kanalına konuşan Nijeryalı yıldız, transfer durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen ülke basınına konuştu! Galatasaray'ı unutamıyor... ''Galatasaray'da attığım golleri izliyorum''
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray ile şampiyon olan Victor Osimhen hayatı ve gelecek transferi hakkında ülkesinde açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

Victor Osimhen, "Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan'dan?" sözlerine "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray'daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor." ifadeleriyle karşılık verdi.

Yıldız golcü ayrıca hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

Osimhen: "Nijerya'daki, hatta belki de Afrika'daki en büyük çöp alanlarından birinde yaşıyorduk.

  • Çöp alanı mı?
    Osimhen: "Evet, yani şöyle: Burası çöp alanı, hemen yanı da mahalle. Botlar, kıyafetler… Ben ve arkadaşlarım bunları oradan alıyorduk."
  • Çöp alanından mı?
    Osimhen: "Evet, çöp alanından. Bazen okul çantalarını da. Yani pek çok şeyi… Mesela son kullanma tarihi geçmiş ürünleri oraya atıyorlardı. Gençken biz de sık sık oraya gidip o şeyleri alıyorduk. Ne olduğunu bilmiyorduk, bu konularda hiçbir bilgimiz yoktu. Mesela tarihi geçmiş süt gibi şeyler."

"ÇOĞU ZAMAN LAĞIM TEMİZLERDİM"

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Osimhen: "Sessiz zamanlarımda çok kez ağladığım oldu… Tanrı'yla konuştuğum, ona "neden?" diye sorduğum zamanlar. Çünkü mahalledeki bazı çocukların nasıl yaşadığını görüyordum. O zamanlar onlar mahallenin "Dangote"si gibiydi, yani en zengin, en şanslı olanları…
Ama benim durumum gerçekten çok kötüydü. Çoğu zaman mahalledeki neredeyse herkes için su taşımam gerekiyordu. Evimin önünde bir bina vardı, böyle karşılıklı dizilmiş evlerin olduğu bir sokak, bilirsin. Oradaki insanlara su taşırdım, 18 naira karşılığında. Çoğu zaman lağım temizlerdim..."

'GOL KLİPLERİNİ İZLİYORUM'

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Ben şu an tatilime odaklandım. Dinleniyorum. Zamanın keyfini çıkarıyorum. Galatasaray'da önceki sezonda gollerime ait klipleri, eksilerimi ve artılarımı izliyorum Gelişim için önemli."

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

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Geçen sezon İtalya Serie A kulübü Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Osimhen geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken, 37 gol atıp, 8 asist yaptı ve 45 gole direkt katkı sağladı.

INZAGHI'DEN G.SARAYLILARI ÜZEN AÇIKLAMA

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Ayrıca Suudi Arabistan basını AlarabiyaFm'de yer alan habere göre Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi kulüp yönetimine, "Osimhen'i istiyorum" dedi. Bu ifadenin ardından Al Hilal'in Osimhen için yeni hamleler yapması bekleniyor. Daha önce yaptığı 40 milyon euroluk teklifi revize etmesi beklenen Arabistan ekibi, teknik direktörünün oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine baskısını daha da arttıracağı öğrenildi.

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