Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sahaya dönüş maçları belli oldu!

Galatasaray'da sakatlık haberleriyle kabus gibi günler yaşadığı Osimhen ve Noa Lang için doktor Yener İnce'den önemli açıklamalar gelirken, iki ismin de sahalara ne zaman döneceği konusu da netleşmeye başladı.

Burak Kavuncu

Galatasaray'da deprem etkisi yaratan Victor Osimhen sakatlığında flaş gelişme. Başarılı bir operasyon geçiren Nijeryalı yıldızın, sahalardan uzak kalacağı süre tartışılırken Sabah Gazetesi’nden müjdeli haber geldi. Aslan’ın gol makinesi, fikstürdeki kritik maçları pas geçip gözünü doğrudan Fenerbahçe derbisine dikti.

DOKTOR YENER İNCE DUYURDU!

"Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum.

Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz.

Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA! F.BAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif Direktör Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, kolundan operasyon geçiren Victor Osimhen'i hastanede ziyaret etti.

Dursun Özbek, hastane çıkışı, "Çok merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde oynayabilir mi, bir tahmin var mı?" sorusuna ise, "Gayet sağlıklı. Gayet güzel bir ameliyat geçirdi. İnşallah en kısa sürede dönmeye çalışacak." ifadelerinde bulundu.

OSIMHEN HANGİ MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK?

Nijeryalı forvetin tek bir motivasyon kaynağı var: Fenerbahçe derbisi! Dev maçı kaçırmak istemeyen ve ezeli rekabette sahada olmayı kafasına koyan Osimhen için sağlık ekibi de seferberlik ilan etti.

Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Gençlerbirliği (Kupa) maçlarında sahada olması beklenmezken, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'da ameliyat olan Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istiyor.

NOA LANG NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Noa Lang'dan Galatasaray'a sevindiren haber geldi. Talihsiz sakatlık sonrası ameliyatı başarılı geçen yıldız oyuncu, özel bandajla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Hollandalı oyuncunun 4 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.

