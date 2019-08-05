Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.
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