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Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.

Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Victor Ruiz villarreal

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