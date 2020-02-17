Victor Ruiz: Şampiyonluk imkansız değil

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ruiz, "Büyük bir fırsatı kaçırdık. (Medipol Başakşehir) Bu maçı kazansaydık üst sıralara biraz daha yaklaşabilirdik. Ancak rakiplerimizle direkt oynayacağımız maçlar var. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kazanabilirsek, üst sıralardaki direkt rakiplerimizle aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız. Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil" diye konuştu.

Ligin ilk yarısında elde edilen 6 maçlık galibiyet serisindeki rakiplerle yeniden karşılaşacaklarını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, "Tek hedefimiz ve tek isteğimiz bu. Yine, üst üste kazanılan maç serilerine başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMAMIZI İSTİYOR"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile mevcut çalıştırıcısı Sergen Yalçın'ın birbirinden farklı teknik adamlar olduğunu aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:

"Her hoca farklı oluyor. Sergen hoca ile Abdullah hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler. Sergen hocayla 2 maçı kazandık, sonrasında Başakşehir gibi önemli bir fırsatta rakibi elimizden kaçırdık. Hala daha yukarıda olma şansımız var. Hoca ile yolumuza devam edeceğiz. Sergen hoca, top bizde olduğu anlarda daha fazla sorumluluk almamızı istiyor. Topsuz oyunda da hücum oyuncusuna daha yakın olmamızı istiyor. Bu da arkada geniş bir alan bırakıyor ama her hocanın kendisine göre bir oyun anlayışı ve sistemi var."