Victoria Beckham göğüs büyütme hamlesinden rahatsız! Yıllar sonra itiraf etti

David Beckham'ın eşi olarak da tanınan Victoria Beckham göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattığı söylentileriyle ilk olarak 1990'da gündeme gelmişti.

Victoria bu dedikoduları reddederek; "Tırnaklarım dışında tamamen doğalım. Saçlarım için biraz yardım alıyorum ve biraz da bronzlaştırıcı kullanıyorum. Hepsi bu" demişti.

Ancak yıllar sonra itiraf geldi. Allure dergisine konuşan 49 yaşındaki eski 'Spice Girls' üyesi, şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, keşke göğüslerimi büyütmek için ameliyat olmasaydım. 12 yaşındaki kızım Harper'la bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim, ama henüz o noktada değiliz."







