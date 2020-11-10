MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Victoria Beckham meşhur olan o pozunu yine verdi

Victoria Beckham meşhur olan o pozunu yine verdi

10.11.2020 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Victoria Beckham meşhur olan o pozunu yine verdi

İngiltere koronavirüs pandemisi nedeniyle ikinci kez karantina uygulamasına gidince Beckham ailesi kır evine gitti. Victoria Beckham pozuyla yine gündem oldu.

Victoria ve David Beckham çocuklarını alıp Cotswolds'taki kır evine gitti.

46 yaşındaki dört çocuk annesi Beckham, karantina sırasında, bir süre önce sosyal medyada büyük gürültü koparan ve yeni bir akım başlatan ikonik pozunu tekrarladı. 9 yaşındaki kızı Harper Seven'a çektirdiği bu pozu da Instagram sayfasından paylaştı.

Beckham'ın ısınma hareketlerini tamamladığı ve evden çalışacağı bir haftaya daha hazır olduğunu belirten bu paylaşımı 500 bine yakın beğeni aldı.

5faa6555c03c0e1cc01107a0

Victoria Beckham bu pozunu ilk olarak 2016 yılında Instagram sayfasından paylaşmıştı. Bir dönem farklı mekanlarda, farklı kıyafetlerle tekrarladığı bu poz da Instagram'da aralarında ünlülerin de bulunduğu birçok kişi tarafından taklit edilmiş ve bir akım başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Johnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacakJohnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacak
Biten dizinin ardından sürpriz proje...Biten dizinin ardından sürpriz proje...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!

Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!

Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama

Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama

'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'

'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'

Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor

Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!

Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Diğer Haberler

Ahu Tuğba'dan nostaljik paylaşım! Maksim Gazinosu sahnesi....

Nostaljik paylaşım! Maksim Gazinosu sahnesi....

Johnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacak

Johnny Depp kovulduğu projeden 10 milyon dolar alacak

Kylie Jenner başlattı! Ünlüler kırışıklığı yok eden bu doğal yöntemi sevdi

Seksi pozu ünlüler arasında yayıldı! Amacı bakın neymiş

Murat Övüç'e hırsızlık şoku! 147 bin doları ve ziynet eşyalar çalındı

Eve girince şoku yaşadı! 147 bin doları ve...

Hastanelik olan Ebru Şancı: Her şey büyük masraf

Strese dayanamadı! 'Her şey büyük masraf'

The Weeknd artık Bella Hadid'i istemiyor! Olay şarkı

Seksi modelin eski sevgilisinden olay sözler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.