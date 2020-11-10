Victoria Beckham meşhur olan o pozunu yine verdi

Victoria ve David Beckham çocuklarını alıp Cotswolds'taki kır evine gitti.

46 yaşındaki dört çocuk annesi Beckham, karantina sırasında, bir süre önce sosyal medyada büyük gürültü koparan ve yeni bir akım başlatan ikonik pozunu tekrarladı. 9 yaşındaki kızı Harper Seven'a çektirdiği bu pozu da Instagram sayfasından paylaştı.

Beckham'ın ısınma hareketlerini tamamladığı ve evden çalışacağı bir haftaya daha hazır olduğunu belirten bu paylaşımı 500 bine yakın beğeni aldı.

Victoria Beckham bu pozunu ilk olarak 2016 yılında Instagram sayfasından paylaşmıştı. Bir dönem farklı mekanlarda, farklı kıyafetlerle tekrarladığı bu poz da Instagram'da aralarında ünlülerin de bulunduğu birçok kişi tarafından taklit edilmiş ve bir akım başlamıştı.



