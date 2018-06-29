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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 29.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın elçisi Victoria Lopyreva'ya yasak geldi.

Rusya Futbol Federasyonu'nun Lopyreva'ya getirdiği yasak şaşırttı.

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

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14 Haziran'da başlayan ve 15 Temmuz'da sona erecek olan 2018 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla sürüyor.

14 Haziran'da başlayan ve 15 Temmuz'da sona erecek olan 2018 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla sürüyor.
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A Grubu'nda bulunan ev sahibi Rusya, grubunu Uruguay'ın ardından ikinci sırada tamamladı ve 6 puanla bir üst tura yükseldi.

A Grubu'nda bulunan ev sahibi Rusya, grubunu Uruguay'ın ardından ikinci sırada tamamladı ve 6 puanla bir üst tura yükseldi.
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Rusya'nın performansı birçoklarını şaşırttı ve gündeme oturdu. Ancak gündeme oturan diğer bir konu FIFA'nın Dünya Kupası elçisine getirilen yasak oldu.

Rusya'nın performansı birçoklarını şaşırttı ve gündeme oturdu. Ancak gündeme oturan diğer bir konu FIFA'nın Dünya Kupası elçisine getirilen yasak oldu.
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FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Rus model Victoria Lopyreva, ülkesinin maçlarını stadyumdan izleyemiyor.

FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Rus model Victoria Lopyreva, ülkesinin maçlarını stadyumdan izleyemiyor.
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Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.

Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.
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Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istedi.

Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istedi.
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Mısır maçından önce eski eşiyle görüşen ve formasını alan Victoria Lopyreva'nın bir daha milli maçlara gelmemesi gerektiği kaydedildi.

Mısır maçından önce eski eşiyle görüşen ve formasını alan Victoria Lopyreva'nın bir daha milli maçlara gelmemesi gerektiği kaydedildi.
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2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Didier Drogba'yla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Türkler taraftından bir çok yorum yapıldı.

2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Didier Drogba'yla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Türkler taraftından bir çok yorum yapıldı.
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Galatasaray trbiünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlamıştı.

Galatasaray trbiünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlamıştı.
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Güzel model Twitter hesabından şampiyonluğun ardından şu mesajı gönderdi:

Güzel model Twitter hesabından şampiyonluğun ardından şu mesajı gönderdi:
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"İmparator Fatih Terim’e hep inandık! Tebrikler Aslanlar!!!! "

"İmparator Fatih Terim’e hep inandık! Tebrikler Aslanlar!!!! "
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Lopyreva, geçtiğimiz aylarda Galatasaray’ın maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gelmişti.

Lopyreva, geçtiğimiz aylarda Galatasaray’ın maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gelmişti.
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
16 / 21

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
17 / 21

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
18 / 21

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
19 / 21

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
20 / 21

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Anahtar Kelimeler:
Victoria Lopyreva dünya kupası

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