Rusya Futbol Federasyonu'nun Lopyreva'ya getirdiği yasak şaşırttı.
Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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14 Haziran'da başlayan ve 15 Temmuz'da sona erecek olan 2018 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla sürüyor.
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A Grubu'nda bulunan ev sahibi Rusya, grubunu Uruguay'ın ardından ikinci sırada tamamladı ve 6 puanla bir üst tura yükseldi.
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Rusya'nın performansı birçoklarını şaşırttı ve gündeme oturdu. Ancak gündeme oturan diğer bir konu FIFA'nın Dünya Kupası elçisine getirilen yasak oldu.
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FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Rus model Victoria Lopyreva, ülkesinin maçlarını stadyumdan izleyemiyor.
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Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.
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Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istedi.
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Mısır maçından önce eski eşiyle görüşen ve formasını alan Victoria Lopyreva'nın bir daha milli maçlara gelmemesi gerektiği kaydedildi.
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2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Didier Drogba'yla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Türkler taraftından bir çok yorum yapıldı.
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Galatasaray trbiünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlamıştı.
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Güzel model Twitter hesabından şampiyonluğun ardından şu mesajı gönderdi:
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"İmparator Fatih Terim’e hep inandık! Tebrikler Aslanlar!!!! "
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Lopyreva, geçtiğimiz aylarda Galatasaray’ın maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gelmişti.
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!
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