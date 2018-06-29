Rusya Futbol Federasyonu'nun Lopyreva'ya getirdiği yasak şaşırttı.

Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

1 / 21 14 Haziran'da başlayan ve 15 Temmuz'da sona erecek olan 2018 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla sürüyor.

2 / 21 A Grubu'nda bulunan ev sahibi Rusya, grubunu Uruguay'ın ardından ikinci sırada tamamladı ve 6 puanla bir üst tura yükseldi.

3 / 21 Rusya'nın performansı birçoklarını şaşırttı ve gündeme oturdu. Ancak gündeme oturan diğer bir konu FIFA'nın Dünya Kupası elçisine getirilen yasak oldu.

4 / 21 FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Rus model Victoria Lopyreva, ülkesinin maçlarını stadyumdan izleyemiyor.

5 / 21 Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.

6 / 21 Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istedi.

7 / 21 Mısır maçından önce eski eşiyle görüşen ve formasını alan Victoria Lopyreva'nın bir daha milli maçlara gelmemesi gerektiği kaydedildi.

8 / 21 2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Didier Drogba'yla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Türkler taraftından bir çok yorum yapıldı.

9 / 21 Galatasaray trbiünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlamıştı.

10 / 21 Güzel model Twitter hesabından şampiyonluğun ardından şu mesajı gönderdi:

11 / 21 "İmparator Fatih Terim’e hep inandık! Tebrikler Aslanlar!!!! "

12 / 21 Lopyreva, geçtiğimiz aylarda Galatasaray’ın maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gelmişti.

13 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

14 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

15 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

16 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

17 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

18 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

19 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!

20 / 21 Victoria Lopyreva Dünya Kupası maçlarını stattan izleyemeyecek!