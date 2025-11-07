Victoria Plzen cephesinden maç sonu beklenmedik pankart açıklaması: Şaka!

UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Çekya ekibinin teknik direktörü Martin Hysky, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Mesta Stadı’ndaki mücadelenin ardından konuşan Hysky, oyuncularının sahada tüm güçlerini ortaya koyduğunu belirterek, “Takımım yüzde yüz çok iyi bir maç çıkardı. Ofansif olarak üstün oynadık, yüksek pres sayesinde birçok gol şansı oluşturduk ama son raddede bunları gole çeviremedik. Ederson iyi bir maç çıkardı, bir de direkten dönen topumuz var. Cesur bir performans sergiledik. Taraftarlarımızın iyi bir futbol izlediklerine inanıyorum ve takımımla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“PENALTI POZİSYONUNDA HAKEM DOĞRU KARAR VERDİ”

Maçın son dakikalarında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna da değinen Martin Hysky, hakemin kararını doğru bulduğunu dile getirdi. Hysky, “Başta emin değildim ancak daha sonra izlediğimde hakemin haklı bir karar verdiğine kanaat getirdim. Önce faul bizim oyuncumuza yapılmıştı, rakip neredeyse formasını çıkarıyordu üzerinden. Bu sebeple doğru karar olduğuna inanıyorum. Son anda böyle bir penaltı acı bir karar olurdu.” dedi.

“FENERBAHÇE ÜST DÜZEY BİR TAKIM”

Rakibin kalitesine dikkat çeken Hysky, Fenerbahçe’nin geniş ve güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. “Stoperlerimiz çok iyi oynadı. Orta saha üçlüsü inanılmazdı. Bu yoğun tempoya 90 dakika dayanmak zor. Tedesco bizi şaşırttı, son maçlarda çok oyuncu değiştirmemişti, bugün daha çok oyuncu değiştirdi. Fenerbahçe çok üst düzey takım. Bir teknik direktörün temel 11’in dışında böyle oyunculara sahip olması büyük avantaj.” şeklinde konuştu.

TARTIŞMALI PANKARTA AÇIKLAMA

Maç öncesi tribünlerde açılan “Türklerle savaşmak gerekir” yazılı pankart da basın toplantısında gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak kulübün medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, soruya teknik direktör Hysky’den önce yanıt verdi.

Hanzlik, “Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil, Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım, savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.