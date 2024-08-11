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  4. Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio tatil pozlarını paylaştı

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio tatil pozlarını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 12:14
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Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, çocukları ve arkadaşlarıyla Hawaii tatiline çıktı. Yıllara meydan okuyan süper model fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Modellikle çok genç yaşta tanışan ve Victoria's Secret modeli olarak dünya çapında tanınan Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Hawaii'ye giden 43 yaşındaki Brezilyalı süper model, tatilin tadını çıkarırken, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Kırmızı mayosuyla turkuaz sularda yüzen Alessandra Ambrosio, fit görünümüyle beğeni topladı.

Takipçilerinden övgü dolu mesajlar alan Ambrosio'nun görünümünü, 1990'ların popüler dizisi 'Sahil Güvenlik'teki kırmızı mayolu karakterlere, özellikle de Pamela Anderson'a benzetenler oldu.

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Ünlü model, Kauai Adası çevresindeki Nā Pali Sahili'nin safir ve turkuaz sularından manzaraları paylaştı.

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Fotoğraflarına; "Deniz meltemi" notunu düşen Alessandra Ambrosio'ya eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları, 15 yaşındaki Anja ve 11 yaşındaki Noah eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alessandra Ambrosio
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