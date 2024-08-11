Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio tatil pozlarını paylaştı

Modellikle çok genç yaşta tanışan ve Victoria's Secret modeli olarak dünya çapında tanınan Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Hawaii'ye giden 43 yaşındaki Brezilyalı süper model, tatilin tadını çıkarırken, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Kırmızı mayosuyla turkuaz sularda yüzen Alessandra Ambrosio, fit görünümüyle beğeni topladı.

Takipçilerinden övgü dolu mesajlar alan Ambrosio'nun görünümünü, 1990'ların popüler dizisi 'Sahil Güvenlik'teki kırmızı mayolu karakterlere, özellikle de Pamela Anderson'a benzetenler oldu.

Ünlü model, Kauai Adası çevresindeki Nā Pali Sahili'nin safir ve turkuaz sularından manzaraları paylaştı.

Fotoğraflarına; "Deniz meltemi" notunu düşen Alessandra Ambrosio'ya eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları, 15 yaşındaki Anja ve 11 yaşındaki Noah eşlik etti.