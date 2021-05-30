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  4. Vikings yıldızı Jordan Patrick Smith'ten radikal karar! Ünlülerin Kuaförü Kadir Alkan'a yaptırdı

Vikings yıldızı Jordan Patrick Smith'ten radikal karar! Ünlülerin Kuaförü Kadir Alkan'a yaptırdı

30.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihsel bir anlatıma sahip olan Vikings dizisinin başarılı oyuncusu Jordan Patrick Smith, yeni imajıyla gündeme geldi. Dizinin başrolü Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) ile olan benzerliğiyle dikkat çeken İskoç asıllı aktör, kendisini Türk kuaför Kadir Alkan’ın ellerine bıraktı.

Son dönemlerin en iyi orta çağ dizilerinden biri olarak kabul edilen Vikings’in dördüncü sezonuna “Ubbe” karakteri ile dahil olan başarılı aktör Jordan Patrick Smith, dizide kullandığı saç modelinden vazgeçti.

Vikings yıldızı Jordan Patrick Smith'ten radikal karar!

Vikingler'de sürekli saçlarının yanını kazıtan Jordan Patrick Smith, radikal bir karar vererek saç şeklini değiştirdi.
Smith, saç şeklinin değişimi içinse yurtdışında ve Türkiye’de birçok bölgede salona sahip olan ünlülerin kuaförü Kadir Alkan’ı tercih etti.
Vikings dizisiyle özdeşleşen saç modelini değiştirmesi ile gündeme gelen aktörün yeni tarzı ise oldukça beğenildi.

Jordan Patrick Smith kimdir?

Jordan Patrick Smith kimdir?
32 yaşında olan Jordan Patrick Smith, İskoçya doğumludur.
“Unbroken”, “The Ruins” ve “Banished” gibi filmlerle tanınan aktör, Vikings dizisindeki rolüyle oldukça popüler bir hale geldi.
Smith, 2020 yılında tanıştığı Emily Wetzel ile bir seneye yakın süredir güzel bir birliktelik yaşıyor.
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