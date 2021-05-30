Vikings yıldızı Jordan Patrick Smith'ten radikal karar! Ünlülerin Kuaförü Kadir Alkan'a yaptırdı

Son dönemlerin en iyi orta çağ dizilerinden biri olarak kabul edilen Vikings’in dördüncü sezonuna “Ubbe” karakteri ile dahil olan başarılı aktör Jordan Patrick Smith, dizide kullandığı saç modelinden vazgeçti.

Vikings yıldızı Jordan Patrick Smith'ten radikal karar!

Vikingler'de sürekli saçlarının yanını kazıtan Jordan Patrick Smith, radikal bir karar vererek saç şeklini değiştirdi.

Smith, saç şeklinin değişimi içinse yurtdışında ve Türkiye’de birçok bölgede salona sahip olan ünlülerin kuaförü Kadir Alkan’ı tercih etti.

Vikings dizisiyle özdeşleşen saç modelini değiştirmesi ile gündeme gelen aktörün yeni tarzı ise oldukça beğenildi.

Jordan Patrick Smith kimdir? 32 yaşında olan Jordan Patrick Smith, İskoçya doğumludur.

“Unbroken”, “The Ruins” ve “Banished” gibi filmlerle tanınan aktör, Vikings dizisindeki rolüyle oldukça popüler bir hale geldi.