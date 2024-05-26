SON DAKİKA: Şampiyonluk sonrası Davinson Sanchez'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'ın başarlı futbolcusu Davinson Sanchez, Konyaspor'un galibiyeti sonrası kazanılan şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Sanchez açıklamasında son ana kadar şampiyonluk yarışında takipçileri olan Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sanchez "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi.'' derken, ''Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sanchez, sezonu toplamda 33 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.





