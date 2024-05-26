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SON DAKİKA: Şampiyonluk sonrası Davinson Sanchez'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.05.2024 21:30
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Son dakika... Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

SON DAKİKA: Şampiyonluk sonrası Davinson Sanchez'den Fenerbahçe'ye gönderme!
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın başarlı futbolcusu Davinson Sanchez, Konyaspor'un galibiyeti sonrası kazanılan şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Sanchez açıklamasında son ana kadar şampiyonluk yarışında takipçileri olan Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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Sanchez "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi.'' derken, ''Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sanchez, sezonu toplamda 33 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.

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