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Emre Belözoğlu'ndan oyuncularına tepki! "Allah’ınızdan korkun!'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.05.2024 21:14
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Trendyol Süper Lig 38. haftasında Trabzonspor ile oynayan Ankaragücü 3-2 mağlup oldu ve küme düştü. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun futbolculara isyanı sosyal medyada olay oldu. İşte o anlar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı. Trabzonspor, Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti.

ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG'E VEDA ETTİ!

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 67'ye yükseltti. 40 puanda kalan Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun futbolculara isyanı sosyal medyada olay oldu. Belözoğlu'ndan oyuncularına, "Koşun lan! Allah’ınızdan korkun!" dediği anlar kameraya yansıdı. Videoda ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.


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sosyal medya Trabzonspor ankaragücü
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