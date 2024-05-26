Ukraynalı kadınların iç çamaşırlarından çıktı! Türkiye'ye gelirken başvurdukları akılalmaz yöntem işe yaramadı

Gümrük memurları Bulgaristan’ın Kaptan Andrevo Sınır Kapısı’nda Türkiye'ye gelen Türk plakalı otobüste Ukraynalı kadınları 171 bin 200 doları akla hayala gelmeyecek yöntemlerle ülkeye sokmaya çalışırken yakaladı.

YOLCULAR "BEYAN EDECEK BİR ŞEY YOK" DEDİ

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen ve içerisinde 34 yolcusu bulunan Türk plakalı otobüs sınır kapısına geldi. Otobüste bulunan yolcular beyan edecekleri bir şeyin olmadığın belirtti.

MUAYENE SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Otobüs içerisinde yapılan detaylı gümrük muayenesi ve yolcuların şahsi muayeneleri sırasında, Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun taşıdıkları paraları usulüne uygun şekilde beyan etmedikleri belirlendi.

SÜTYENE, KAZAĞA, MONTA HER YERE SAKLAMIŞLAR

Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun çantalarında, iç çamaşırında ve dış giysisinden birinin ceplerinde ABD doları cinsinden çeşitli paralar sakladıkları görüldü. İlk kadında 50 bin ABD Doları’nı iç çamaşırına, 2. kadının sütyen içerisine 40 bin ABD Doları, 3. kadının montun gizli bölmesine 31 bin 700 ABD Doları, 4. kadının kazak iç kısmına 30 bin ABD Doları ve son olan 5. kadının ise çantasına 19 bin 500 ABD Doları koyduğu belirtildi.

PARALARA EL KONDU

Bulunan beyan edilmemiş para biriminin toplam tutarı 171 bin 200 ABD Doları’na Kapitan Andreevo sınır kapısında gümrük görevlileri tarafından el konuldu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





