Villa Emina'da kaldı; Mustafa Sandal'ın annesi kriz çıktı

Mustafa Sandal, Çubuklu'daki 15 milyon liralık villasını eski eşi Emina'ya bırakmıştı. Mustafa Sandal annesi Tülin İleri'ye ''Ulus'taki kiracıyı çıkar. Ben taşınacağım'' dedi. Annesi ''Hayır. Karına verdiğin villayı sat'' deyince kavga çıktı.

Çünkü Çubuklu’daki 15 milyon liralık lüks villasını Emina Jahovic ve iki oğluna bıraktı.

Yıllar önce Ulus’ta aldığı evde de kiracı var. Kira gelirini ise Silivri’de yaşayan annesi Tülin İleri alıyor. Ofiste kalmaktan sıkılan Mustafa Sandal, Ulus’a taşınmak isteyince ortalık karıştı. Mustafa Sandal annesi Tülin İleri’ye şöyle bir teklifte bulundu: “Ulus’taki kiracıyı çıkar. Tadilat sonrası oraya ben taşınacağım.”

Tülin İleri buna şiddetle karşı çıktı. Oğluna “Eşine bıraktığın milyonluk villayı sat, parayı paylaşın” dedi. Ana-oğul bu yüzden tartıştı.

ARALARI AÇILMIŞTI

Tülin İleri, gelini Emina Jahovic’in son yıllardaki lüks harcamalarını da onaylamıyordu.Oğlu Mustafa Sandal’ı bu konuda birkaç kez uyarmıştı. Gelin-kaynananın arasının açıldığı da söylentiler arasındaydı.



