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Villarreal 1-4 Barcelona (Maç Sonucu)

İSPANYA HABERLERİ  | 06.07.2020 02:16 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında deplasmanda Villarreal'i 4-1 mağlup eden Barcelona, lider Real Madrid'in 4 puan arkasından takibini sürdürdü.

Villarreal 1-4 Barcelona (Maç Sonucu)

Barcelona karşılaşmanın 3. dakikasında Pau Torres'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 13. dakikada Gerard Moreno'nun golüyle skora eşitliği getirdi.

Maçın 20. dakikasında Luis Suarez ile bir kez daha öne geçen Katalan takımı, 44. dakikada Antonie Griezmann ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğünde sona erdi.

Takımının iki golünün asistini veren Lionel Messi'nin 69. dakikada ağlara gönderdiği top, VAR'a giden hakemin pozisyonun ofsayt olduğuna karar vermesiyle geçersiz sayıldı.

Barcelona, maçın 86. dakikasında Ansu Fati'yle bulduğu golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

La Liga'nın bitimine 4 hafta kala Real Madrid 77 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 73 puanda bulunuyor.

Ligin 35. haftasında 8 Temmuz'da Barcelona-Espanyol, 10 Temmuz'da Real Madrid-Alaves maçları oynanacak.

Diğer yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalma mücadelesi veren Villarreal ise 54 puanla 5. sırada yer aldı.

Bu arada Barcelona formasıyla 194. golünü atan Luis Suarez, kulüp tarihinin en fazla gol atan futbolcuları listesinde Ladislao Kubala'yı yakalayarak 3. sıraya çıktı.

Listenin ilk iki sırasında Cesar Rodriguez (232) ve Lionel Messi (630) bulunuyor.

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